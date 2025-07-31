В США уже четверо умерли из-за поедающих плоть бактерий

С начала 2025 года во Флориде зарегистрировано четыре смертельных случая, вызванных бактерией, поедающей плоть, сообщает Palm Beach Post.
По последним данным, количество подтверждённых заражений Vibrio vulnificus достигло 13. Случаи со смертельным исходом зафиксированы в округах Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс. Эта бактерия обитает в тёплой солоноватой воде и особенно опасна в летние месяцы, когда температура воды повышается. Инфекция проникает в организм двумя путями: через употребление сырой или недостаточно обработанной морской пищи (особенно устриц) либо через открытые раны при контакте с заражённой водой. Vibrio vulnificus вызывает некротический фасциит — быстрое отмирание тканей, при тяжёлом течении требующее ампутации конечностей для спасения жизни.
Эксперты подчёркивают, что наибольший риск заражения имеют люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями печени и повреждениями кожи. В зоне повышенного риска также находятся туристы, посещающие пляжные курорты Флориды.
В 2024 году во Флориде был зафиксирован рекордный уровень заражений — 82 случая, из которых 19 закончились летально. Резкий рост числа инфицированных связывают с последствиями ураганов Хелен и Милтон, вызвавших масштабные наводнения в октябре 2024 года.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), ежегодно в стране регистрируется около 80 тысяч случаев заболеваний, вызванных различными видами бактерий Vibrio.
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