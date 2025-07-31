В США уже четверо умерли из-за поедающих плоть бактерий

По последним данным, количество подтверждённых заражений Vibrio vulnificus достигло 13. Случаи со смертельным исходом зафиксированы в округах Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс. Эта бактерия обитает в тёплой солоноватой воде и особенно опасна в летние месяцы, когда температура воды повышается. Инфекция проникает в организм двумя путями: через употребление сырой или недостаточно обработанной морской пищи (особенно устриц) либо через открытые раны при контакте с заражённой водой. Vibrio vulnificus вызывает некротический фасциит — быстрое отмирание тканей, при тяжёлом течении требующее ампутации конечностей для спасения жизни.