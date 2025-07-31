На ядерном объекте в США обнаружили радиоактивный улей

Рабочие обработали гнездо инсектицидом, сняли его и отправили на утилизацию как радиоактивный мусор. Ос внутри не оказалось. Представители ведомства отметили, что утечек из резервуаров не зафиксировано. По их словам, радиоактивность могла появиться из‑за старого загрязнения, оставшегося с тех времён, когда завод занимался производством компонентов для ядерных боеголовок.