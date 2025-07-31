Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ядерном объекте в США обнаружили радиоактивный улей

На территории фабрики в Южной Каролине рабочие нашли осиное гнездо с повышенной радиацией. Об этом сообщается в отчёте Министерства энергетики США, на который ссылается телеканал CBS.

Источник: Life.ru

Гнездо обнаружили 3 июля во время регулярной проверки радиационного фона. Оно висело на металлическом столбе возле резервуаров с жидкими отходами ядерного производства. Замеры показали, что уровень радиации превышает федеральные нормы примерно в десять раз.

Рабочие обработали гнездо инсектицидом, сняли его и отправили на утилизацию как радиоактивный мусор. Ос внутри не оказалось. Представители ведомства отметили, что утечек из резервуаров не зафиксировано. По их словам, радиоактивность могла появиться из‑за старого загрязнения, оставшегося с тех времён, когда завод занимался производством компонентов для ядерных боеголовок.

Независимая наблюдательная группа раскритиковала отчёт, заявив, что в нём нет объяснения, как именно произошло заражение и есть ли риск появления других подобных гнёзд.

А ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что землетрясение у Камчатки не создало угрозы для японских АЭС. Однако из соображений предосторожности процесс сброса очищенной воды с японской аварийной АЭС «Фукусима-1» в мировой океан был остановлен.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше