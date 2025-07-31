Порт в Северо-Курильске обесточен и до сих пор не работает

В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. В связи с угрозой цунами жителей предупредили не приближаться к побережью в опасных зонах. На Камчатке обрушилась стена здания одного из детских садов, а в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина. В Северо-Курильском районе Сахалинской области введён режим чрезвычайной ситуации. Жертв и серьёзных разрушений в регионе пока не зафиксировано.