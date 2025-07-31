В США предупредили об отступлении ВСУ в зоне СВО

«Итак, я предполагаю, что в течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра», — заявил Меркурис на YouTube-канале «The Duran». Он отметил, что к такому исходу приведет ситуация на фронте.