Двухлетняя девочка из многодетной семьи Канска отравилась неизвестным веществом

Медики сообщили в полицию о маленькой пациентке вечером 30 июля, вскоре после ее госпитализации. Врачи уточнили, что малышка находится в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, девочка почувствовала себя плохо после прогулки с восьмилетним братом и шестилетней сестрой. Когда они вернулись домой, ребенка тошнило, затем она потеряла сознание. Многодетная мать вызвала скорую помощь, и дочь увезли в больницу.
Известно, что члены семьи не числятся на учете в ПДН. Однако полицейские при осмотре жилья зафиксировали неудовлетворительные бытовые условия.