Двухлетняя девочка из многодетной семьи Канска отравилась неизвестным веществом

По предварительной информации, девочка почувствовала себя плохо после прогулки с восьмилетним братом и шестилетней сестрой. Когда они вернулись домой, ребенка тошнило, затем она потеряла сознание. Многодетная мать вызвала скорую помощь, и дочь увезли в больницу.