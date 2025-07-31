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Двухлетняя девочка из многодетной семьи Канска отравилась неизвестным веществом

В Канске Красноярского края госпитализирована с симптомами сильного отравления двухлетняя девочка. Правоохранители начали проверку.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

Медики сообщили в полицию о маленькой пациентке вечером 30 июля, вскоре после ее госпитализации. Врачи уточнили, что малышка находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, девочка почувствовала себя плохо после прогулки с восьмилетним братом и шестилетней сестрой. Когда они вернулись домой, ребенка тошнило, затем она потеряла сознание. Многодетная мать вызвала скорую помощь, и дочь увезли в больницу.

Известно, что члены семьи не числятся на учете в ПДН. Однако полицейские при осмотре жилья зафиксировали неудовлетворительные бытовые условия.