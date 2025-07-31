Тину Канделаки объявили в розыск на Украине

«Ей (Канделаки) предъявлены обвинения в “посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”», — передает ТАСС содержащуюся в базе информацию. С марта 2022 года Канделаки находится в розыске на Украине. С 2017 года ее данные размещены на сайте «Миротворец» (признан в России экстремистским сайтом).