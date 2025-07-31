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Тину Канделаки объявили в розыск на Украине

Заместителя гендиректора «Газпром-медиа» Тину Канделаки объявили в розыск на Украине. Об этом сообщается в базе данных Службы безопасности страны.

Канделаки обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Заместителя гендиректора «Газпром-медиа» Тину Канделаки объявили в розыск на Украине. Об этом сообщается в базе данных Службы безопасности страны.

«Ей (Канделаки) предъявлены обвинения в “посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”», — передает ТАСС содержащуюся в базе информацию. С марта 2022 года Канделаки находится в розыске на Украине. С 2017 года ее данные размещены на сайте «Миротворец» (признан в России экстремистским сайтом).

Ранее на Украине так же объявили в розыск генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, которого подозревают в аналогичных нарушениях и незаконном пересечении границы. С 20 января 2025 года он числится в розыске, передает МК.