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В Уфе частично перекроют улицу для разбора обрушившегося здания

Городские и экстренные службы продолжают разбор завалов и демонтаж конструкций на месте обрушения стены расселенного общежития на улице Коммунистической. К ликвидации последствий привлечены силы и средства спасателей управления гражданской защиты Уфы и госкомитета РБ по ЧС.

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Источник: МБУ УГЗ. г. Уфы

31 июля будет перекрыта часть улицы Коммунистической, от улицы Крупской до Ленина.

«Ситуация находится на контроле. Призываем жителей Уфы к пониманию и терпению», — отметили в пресс-службе УГЗ.

Напомним, здание бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума по адресу улица Коммунистическая, 52а частично обрушилось накануне. Общежитие не эксплуатировалось с 2024 года, велись работы по подготовке к сносу, от газоснабжения отключено. Предварительно, погибших, пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.