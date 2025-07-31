В Уфе частично перекроют улицу для разбора обрушившегося здания

Городские и экстренные службы продолжают разбор завалов и демонтаж конструкций на месте обрушения стены расселенного общежития на улице Коммунистической. К ликвидации последствий привлечены силы и средства спасателей управления гражданской защиты Уфы и госкомитета РБ по ЧС.