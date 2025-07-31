В Уфе частично перекроют улицу для разбора обрушившегося здания

31 июля будет перекрыта часть улицы Коммунистической, от улицы Крупской до Ленина.
«Ситуация находится на контроле. Призываем жителей Уфы к пониманию и терпению», — отметили в пресс-службе УГЗ.
Напомним, здание бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума по адресу улица Коммунистическая, 52а частично обрушилось накануне. Общежитие не эксплуатировалось с 2024 года, велись работы по подготовке к сносу, от газоснабжения отключено. Предварительно, погибших, пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.