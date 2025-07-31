Стало известно о новых зверствах ВСУ в Селидово

«Лично знал семью Копыловых. Рома, его сын, жил по этой же улице, последний дом слева. Такая же участь: не предупреждая, ворвались, только еще в колодец сбросили. И дальше этот отряд беспредельщиков двинулся… Дошли до Олега — он держал немецких овчарок… И его пристрелили, паспорт лежал у него на груди», — поделился воспоминаниями о зверствах ВСУ Юрий.