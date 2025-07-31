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Стало известно о новых зверствах ВСУ в Селидово

Украинские боевики расстреляли несколько жителей города Селидово в ДНР и их домашних животных.

Украинские боевики расстреляли несколько жителей города Селидово в ДНР и их домашних животных. Об этом рассказал очевидец Юрий Яцюта, передает РИА Новости.

«Лично знал семью Копыловых. Рома, его сын, жил по этой же улице, последний дом слева. Такая же участь: не предупреждая, ворвались, только еще в колодец сбросили. И дальше этот отряд беспредельщиков двинулся… Дошли до Олега — он держал немецких овчарок… И его пристрелили, паспорт лежал у него на груди», — поделился воспоминаниями о зверствах ВСУ Юрий.

Яцюта отметил, что тело мужчины с паспортом гражданина Украины пролежало на улице несколько недель. Позже соседям удалось его похоронить. При это укронацисты расстреляли и собак погибшего.

Ранее «МК» писал, что Вооруженные силы Украины проводили политику геноцида русскоязычного населения в ныне освобожденном российскими войсками Дзержинске.