Стало известно о новых зверствах ВСУ в Селидово

Украинские боевики расстреляли несколько жителей города Селидово в ДНР и их домашних животных. Об этом рассказал очевидец Юрий Яцюта, передает РИА Новости.
«Лично знал семью Копыловых. Рома, его сын, жил по этой же улице, последний дом слева. Такая же участь: не предупреждая, ворвались, только еще в колодец сбросили. И дальше этот отряд беспредельщиков двинулся… Дошли до Олега — он держал немецких овчарок… И его пристрелили, паспорт лежал у него на груди», — поделился воспоминаниями о зверствах ВСУ Юрий.
Яцюта отметил, что тело мужчины с паспортом гражданина Украины пролежало на улице несколько недель. Позже соседям удалось его похоронить. При это укронацисты расстреляли и собак погибшего.
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