Комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на северных Курилах

В среду на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7, которое стало самым сильным с 1952 года. Подземные толчки ощущались и на северных Курилах. В результате была объявлена угроза цунами, а в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.