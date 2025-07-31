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Самарца избили у больницы из-за конфликта на парковке

В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (ч.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В суд направлены материалы в отношении 31-летнего жителя Сергиевского района, ранее не судимого.

Инцидент произошёл у шлагбаума на улице Нагорной, возле одного из медицинских учреждений. Водитель легкового автомобиля перегородил въезд. За ним остановился развозчик питьевой воды, который начал сигналить и, по словам обвиняемого, оскорблять его. Завязался конфликт, в ходе которого водитель легковушки несколько раз ударил оппонента по лицу и уехал.

Пострадавший, 36-летний самарец, позже обратился за медпомощью из-за непрекращающегося кровотечения. Врачи диагностировали тяжкий вред здоровью.

Полиция установила личность нападавшего по записям с камер и показаниям свидетелей. Мужчина был задержан и признал вину. Он пояснил, что «не справился с эмоциями».

Уголовное дело направлено в суд.