Самарца избили у больницы из-за конфликта на парковке

Инцидент произошёл у шлагбаума на улице Нагорной, возле одного из медицинских учреждений. Водитель легкового автомобиля перегородил въезд. За ним остановился развозчик питьевой воды, который начал сигналить и, по словам обвиняемого, оскорблять его. Завязался конфликт, в ходе которого водитель легковушки несколько раз ударил оппонента по лицу и уехал.