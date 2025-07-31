Паспорт за 20 тысяч: жительницу Самары будут судить за участие в схеме с фирмами-однодневками

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Её обвиняют в незаконном использовании документов для регистрации юридических лиц (ч.1 ст. 173.2 УК РФ).
По данным следствия, женщина, работавшая упаковщицей, в июне 2024 года согласилась на предложение знакомого: за 20 тысяч рублей она передала свой паспорт для оформления двух фирм. В результате её данные были внесены в Единый госреестр юридических лиц как директора и учредителя компаний, зарегистрированных в Московской области. Фактического участия в деятельности организаций она не принимала.
Обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд.
Полиция напоминает: участие в подобных схемах — это уголовно наказуемое деяние. Если вам предлагают деньги за оформление компании на ваше имя — откажитесь. Это может привести к серьёзным последствиям.