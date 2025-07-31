Исполнитель теракта в «Крокусе» сбил семью с детьми умышленно

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» не имели идеологической подготовки, характерной для радикальных исламистов. Как показало расследование, их действия были обусловлены корыстными интересами, а именно — денежным вознаграждением. Также появились подробности о процессе подготовки к теракту. Выяснилось, что Хусен Медов*, один из фигурантов, изготавливал боевые автоматы на основе охолощенного оружия.