В Самаре женщина инвестировала в мошенников 86 тысяч рублей и лишилась их

В Самаре 47-летняя женщина попалась на удочку интернет-мошенникам, решив выгодно вложить свои сбережения.
Хотела приумножить деньги, стала искать в интернете, куда лучше вложить — и тут, как назло, раздался звонок от «доброго спасителя».
Незнакомец представился «опытным брокером» и начал уверять, что знает супервыгодный способ заработка с огромными процентами.
Говорил убедительно, как настоящий специалист. Только настоящие брокеры так просто людям не звонят — это первый тревожный звоночек.
Но женщина поверила. Тем более что «консультант» объяснил: чтобы начать зарабатывать, нужно сначала внести стартовую сумму — 86 тысяч рублей.
Деньги перевели, а после этого связь с «брокером» мгновенно оборвалась. Никаких доходов, никаких отчётов — просто тишина и пустой счёт.
Когда до неё дошло, что её развели, она обратилась в полицию.
Теперь правоохранители ищут мошенников, а эта история снова напоминает: если звонят первые, обещают слишком много — это 100% ловушка.
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