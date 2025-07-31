Мотоциклист без прав и шлема погиб в ДТП в Иркутской области

В городе Свирске на улице Ангарская произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 27-летний водитель, не имевший водительского удостоверения, управлял мотоциклом «Минск» без шлема. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Иркутской области.
Мотоциклист не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и столкновение с металлическим ограждением. В результате аварии молодой человек скончался на месте до прибытия медиков.
Полиция проводит проверку по факту ДТП. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД, использовании защитной экипировки и наличии водительских прав соответствующей категории при управлении транспортными средствами.