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Мотоциклист без прав и шлема погиб в ДТП в Иркутской области

Мотоциклист не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и столкновение с металлическим ограждением.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

В городе Свирске на улице Ангарская произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 27-летний водитель, не имевший водительского удостоверения, управлял мотоциклом «Минск» без шлема. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Иркутской области.

Мотоциклист не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и столкновение с металлическим ограждением. В результате аварии молодой человек скончался на месте до прибытия медиков.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД, использовании защитной экипировки и наличии водительских прав соответствующей категории при управлении транспортными средствами.