Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ готовятся к масштабному десанту у побережья Херсонской области

ВСУ рассматривают возможность проведения крупномасштабной десантной операции на побережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Наблюдается активность ВСУ в районах Тендровской и Кинбурнской кос.

ВСУ рассматривают возможность проведения крупномасштабной десантной операции на побережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области», — рассказал Сальдо в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что основная активность противника наблюдается в районах Тендровской и Кинбурнской кос, где сосредоточены дроны и средства радиоэлектронной борьбы из-за расположения FPV-центра в Очакове.

По словам губернатора, планы противника известны российским военным. Подразделения ВС РФ удерживают передовые позиции, ведется контроль ситуации с помощью беспилотников, вражеские дроны уничтожаются, а зоны их активности поэтапно очищаются с применением артиллерии.

Ранее британский эксперт в области геополитики Александр Меркурис заявил, что в течение ближайших шести месяцев ВСУ будут вынуждены отступить на правый берег Днепра. У них отсутствует достаточное количество ресурсов для организации эффективной оборонительной линии.