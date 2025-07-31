ВСУ готовятся к масштабному десанту у побережья Херсонской области

«Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области», — рассказал Сальдо в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что основная активность противника наблюдается в районах Тендровской и Кинбурнской кос, где сосредоточены дроны и средства радиоэлектронной борьбы из-за расположения FPV-центра в Очакове.