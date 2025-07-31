ВСУ готовятся к масштабному десанту у побережья Херсонской области

Наблюдается активность ВСУ в районах Тендровской и Кинбурнской кос.
ВСУ рассматривают возможность проведения крупномасштабной десантной операции на побережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области», — рассказал Сальдо в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что основная активность противника наблюдается в районах Тендровской и Кинбурнской кос, где сосредоточены дроны и средства радиоэлектронной борьбы из-за расположения FPV-центра в Очакове.
По словам губернатора, планы противника известны российским военным. Подразделения ВС РФ удерживают передовые позиции, ведется контроль ситуации с помощью беспилотников, вражеские дроны уничтожаются, а зоны их активности поэтапно очищаются с применением артиллерии.
Ранее британский эксперт в области геополитики Александр Меркурис заявил, что в течение ближайших шести месяцев ВСУ будут вынуждены отступить на правый берег Днепра. У них отсутствует достаточное количество ресурсов для организации эффективной оборонительной линии.