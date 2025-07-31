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В Красноярске несовершеннолетний за деньги планировал поджечь релейные шкафы

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Несовершеннолетний в Красноярске за денежное вознаграждение пытался поджечь объект транспортной инфраструктуры — два релейных шкафа. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта», сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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Источник: РИА "Новости"

«Следователями Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, п. ч. 1 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, 28 июля 2025 года несовершеннолетний за денежное вознаграждение в городе Красноярске совершил покушение на поджог объекта транспортной инфраструктуры, возгорание не произошло по независящим от него обстоятельствам», — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, несовершеннолетний планировал поджечь два релейных шкафа за вознаграждение 700 долларов.

Подозреваемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.