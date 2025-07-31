В Красноярске несовершеннолетний за деньги планировал поджечь релейные шкафы

«Следователями Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, п. ч. 1 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, 28 июля 2025 года несовершеннолетний за денежное вознаграждение в городе Красноярске совершил покушение на поджог объекта транспортной инфраструктуры, возгорание не произошло по независящим от него обстоятельствам», — говорится в сообщении.