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Автомобиль сбил 9-летнего мальчика в Приморье

Ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: ГУ МВД

ДТП с участием ребёнка произошло 26 июля на улице Ватутина в селе Владимиро-Александровское Партизанского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Vitz — 26-летняя женщина — двигалась по дороге, когда на проезжую часть внезапно выбежал 9-летний мальчик. Ребёнок переходил улицу в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.

В результате наезда мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что стаж управления транспортным средством автолюбительницы — 8 лет. По имеющимся данным, к административной ответственности она не привлекалась. Состояния алкогольного опьянения в момент происшествия не установлено.

По факту аварии сотрудники ГАИ составили определение по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью) и оформили постановление по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (нарушение требований обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств).

Напомним, в Уссурийске проводится административное расследование по факту ДТП, в котором пострадали двое детей.