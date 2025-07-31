Автомобиль сбил 9-летнего мальчика в Приморье

ДТП с участием ребёнка произошло 26 июля на улице Ватутина в селе Владимиро-Александровское Партизанского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Vitz — 26-летняя женщина — двигалась по дороге, когда на проезжую часть внезапно выбежал 9-летний мальчик. Ребёнок переходил улицу в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.