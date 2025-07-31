Дроны уничтожены в пяти районах Ростовской области

Пять районов Ростовской области атакованы ВСУ.
Средства ПВО сбили за ночь украинские дроны в пяти районах Ростовской области. Из-за падения обломков в одном из них загорелась лесопосадка, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«За ночь в Ростовской области БПЛА уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах», — сообщил Слюсарь. После падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка около трассы М-4 «Дон». Также пожар начался в районе поселка Каменка и у хутора Семичный. Пожарные потушили возгорание.
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