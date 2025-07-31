Украинцы вышли на протесты из-за скандального решения Зеленского

«В Киеве и еще ряде городов в среду, 30 июля, продолжаются протесты против урезания полномочий НАБУ и САП», — передало издание. Там добавили, что в Киеве у театра имени Ивана Франко митингующие скандируют: «Власть — это народ», «Руки прочь от НАБУ», «Коррупция убивает». Подобные протесты прошли также в Харькове, Днепре, Одессе и Львове.