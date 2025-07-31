Украинцы вышли на протесты из-за скандального решения Зеленского

Украинцы выступают против решения Зеленского по НАБУ.
В пяти украинских городах прошли акции протеста против решения президента Украины Владимира Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщило агентство РБК-Украина.
«В Киеве и еще ряде городов в среду, 30 июля, продолжаются протесты против урезания полномочий НАБУ и САП», — передало издание. Там добавили, что в Киеве у театра имени Ивана Франко митингующие скандируют: «Власть — это народ», «Руки прочь от НАБУ», «Коррупция убивает». Подобные протесты прошли также в Харькове, Днепре, Одессе и Львове.
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Украинцы уже выражали недовольство законом о сокращении полномочий антикоррупционных органов и критиковали действия Зеленского. Кроме того, глава НАБУ Александр Клименко сообщал, что, несмотря на восстановление независимости антикоррупционных органов, ведомство ожидает усиления политического давления и клеветнических кампаний, передает МК.