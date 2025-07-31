В новосибирском аэропорту упала лампа освещения, пострадал ребенок

«В ночь с 30 на 31 июля на первом этаже сектора С произошел инцидент: с потолка упала лампа освещения, в результате чего пострадал 12-летний пассажир. На месте была оказана первая медицинская помощь, после чего ребенок направлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования», — говорится в сообщении аэропорта.