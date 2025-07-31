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В новосибирском аэропорту упала лампа освещения, пострадал ребенок

НОВОСИБИРСК, 31 июл — РИА Новости. Лампа освещения в ночь на четверг в новосибирском международном аэропорту «Толмачево» упала на 12-летнего мальчика, ребенок направлен в больницу на обследование, сообщает аэропорт в Telegram-канале.

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Источник: РИА Новости

«В ночь с 30 на 31 июля на первом этаже сектора С произошел инцидент: с потолка упала лампа освещения, в результате чего пострадал 12-летний пассажир. На месте была оказана первая медицинская помощь, после чего ребенок направлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования», — говорится в сообщении аэропорта.

Администрация аэропорта заверяет, что окажет ребенку и его семье всю необходимую поддержку.

«Технические службы аэропорта сейчас занимаются выяснением причин происшествия, чтобы полностью исключить повторение подобных ситуаций. Безопасность наших гостей — наш приоритет, мы принимаем все необходимые меры», — говорится в сообщении.