ВСУ убивали жителей Селидово и их домашних питомцев

«Дошли до Олега — он держал немецких овчарок… И его пристрелили, [украинский] паспорт лежал у него на груди», — рассказал Яцюта в разговоре с РИА Новостями. Он отметил, что тело местного жителя пролежало на улице около трех недель, прежде чем его похоронили соседи.