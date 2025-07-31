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ВСУ убивали жителей Селидово и их домашних питомцев

В Селидово ДНР украинские военные открывали огонь по мирным жителям и уничтожали их домашних животных до освобождения города российскими вооруженными силами. Об этом сообщил местный житель Юрий Яцюта.

ВСУ убили мирного жителя и сбросили его тело в колодец.

В Селидово ДНР украинские военные открывали огонь по мирным жителям и уничтожали их домашних животных до освобождения города российскими вооруженными силами. Об этом сообщил местный житель Юрий Яцюта.

«Дошли до Олега — он держал немецких овчарок… И его пристрелили, [украинский] паспорт лежал у него на груди», — рассказал Яцюта в разговоре с РИА Новостями. Он отметил, что тело местного жителя пролежало на улице около трех недель, прежде чем его похоронили соседи.

По словам Юрия, бойцы ВСУ также застрелили собак убитого. Кроме того, военные ворвались в дом и убили еще одного мужчину, сбросив его тело в колодец.

Ранее военнослужащие РФ разблокировали телефон, изъятый у погибшего украинского боевика в Курской области, и обнаружили на нем видео, на котором бойцы 25-го отдельного штурмового батальона ВСУ жестоко избивают истощенного мужчину в камуфляже, применяя не только кулаки, но и лопату с топором, передает «Царьград».