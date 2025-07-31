В Новосибирской области после взрыва газа в доме в Барабинске осудили слесаря

Было установлено, что мужчина в декабре 2022 года обслуживал газовую плиту в жилом доме, однако не проверил ее надлежащим образом, поэтому не заметил дефект — коррозию металла на отдельных частях проводки. В связи с этим замена оборудования сильфонной гибкой подводки газовой плиты не была проведена.