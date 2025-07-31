В Новосибирской области после взрыва газа в доме в Барабинске осудили слесаря

В Новосибирской области огласили приговор слесарю, который обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. Из-за его действий в жилом доме в Барабинске произошел взрыв газово-воздушной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Было установлено, что мужчина в декабре 2022 года обслуживал газовую плиту в жилом доме, однако не проверил ее надлежащим образом, поэтому не заметил дефект — коррозию металла на отдельных частях проводки. В связи с этим замена оборудования сильфонной гибкой подводки газовой плиты не была проведена.
— В результате этого произошло дальнейшее развитие коррозии и образование трещин металла на сильфонной гибкой подводке газовой плиты, через которые газ из газопровода стал поступать в жилое помещение, — добавили в пресс-службе.
Спустя почти год, 16 сентября 2023-го, в доме произошел взрыв газа. Дом обрушился, два его жителя получили травмы, впоследствии один из мужчин умер.
Слесарю назначили два года лишения свободы, но с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, наказание заменили на два года принудительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов из зарплаты.
Кроме того, с организации, в которой трудился мужчина, в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевших взыскали 1,5 и 1 млн рублей.
Пока приговор в законную силу не вступил.