Подросток в Красноярске пытался совершить теракт за 700 долларов

Согласно данным следствия, молодой человек действовал за вознаграждение в размере 700 долларов. Возгорания удалось избежать по независящим от него обстоятельствам. В настоящее время подозреваемый задержан, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.