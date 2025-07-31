Подросток в Красноярске пытался совершить теракт за 700 долларов

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который по версии следствия пытался совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.
Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, подросток 28 июля 2025 года предпринял попытку поджечь два релейных шкафа.
Согласно данным следствия, молодой человек действовал за вознаграждение в размере 700 долларов. Возгорания удалось избежать по независящим от него обстоятельствам. В настоящее время подозреваемый задержан, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что бывшему мэру Сочи добавили обвинения в отмывании 104 млн рублей.