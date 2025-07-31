Спасатели извлекли пострадавшего из авто 31 июля после ДТП в Волжском районе

31 июля около часа ночи поисково-спасательный отряд Самарской области прибыл на место серьёзного ДТП на трассе А-300 в Волжском районе.
Авария произошла в районе села Подъем-Михайловка — здесь столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
От удара легковушка получила сильные повреждения, а её водитель — тяжёлые травмы. Мужчина остался в салоне, не в состоянии самостоятельно выбраться.
Его состояние было критическим, требовалась срочная медицинская помощь и деблокировка.
Спасатели оперативно приступили к работам. С помощью гидравлического оборудования — так называемого «распорного гидроножа» — они аккуратно деформировали конструкцию автомобиля, чтобы освободить пострадавшего.
Всё было сделано с предельной осторожностью, чтобы не усугубить его состояние.
После извлечения мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, которая немедленно увезла его в больницу для оказания экстренной помощи.
Спасательная операция завершилась в 02:33. Всего на месте работали несколько спасателей, задействована специализированная техника.
Причины аварии сейчас устанавливаются правоохранительными органами.
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