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Слюсарь: В Ростовской области возник пожар на лесопосадке после атаки БПЛА ВСУ

В ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в пяти районах Ростовской области. В результате падения обломков БПЛА возник пожар на лесопосадке. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) были сбиты над территорией Чертковского, Верхнедонского, Шолоховского, Кашарского и Дубовского районов. Падение обломков вызвало возгорание в лесопосадке около трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе. Ландшафтный пожар был зафиксирован близ населённого пункта Каменка Кашарского района и возле хутора Семичный Дубовского района.

Возгорание удалось ликвидировать силами прибывших на место пожарных расчётов. К счастью, никто не пострадал.

Ранее в небе над Волгоградом прогремело около четырёх взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО. ВСУ попытались атаковать регион дронами типа «Лютый». В аэропорту областного центра был объявлен план «Ковёр».

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