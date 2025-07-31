Террорист умышленно сбил семью с детьми на пешеходном переходе: появились новые детали по делу о «Крокусе»

Наезд на семью с детьми, совершенный одним из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», был частью террористической атаки. Согласно материалам уголовного дела, террористы намеренно совершили это преступление, чтобы увеличить количество жертв.
В документах, с которыми ознакомилось агентство ТАСС указано, что Далерджон Мирзоев*, управляя автомобилем Рено, увидел семью из четырех человек на пешеходном переходе и совершил наезд. Это произошло сразу после атаки на концертный зал 22 марта 2024 года. В результате пострадали двое детей — 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра.
Мирзоев* признался, что наезд на семью был умышленным и совершался в рамках общего плана террористического акта.
Напомним, что теракт в концерном зале подмосковного «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта 2024 года. Инцидент стал настоящей трагедией, унеся жизни более 130 человек. В то время как люди собирались на мероприятие, к зданию «Крокуса» подъехала машина, из которой вышли четверо человек, впоследствии открывшие огонь по людям у входа. В результате исполнители теракта проникли в главный зал, расстреливая посетителей и поджигая сидения, спровоцировав пожар в здании.
Четверо нападавших — Мухаммадсобир Файзов*, Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни* — пытались скрыться, но были задержаны в Брянской области при попытке уехать на Украину. Следствие установило, что все участники теракта были завербованы через Telegram-чаты и радикальные интернет-форумы.
Ранее KP.RU сообщал, что один из предполагаемых организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» незадолго до трагедии сделал загадочное предупреждение своему младшему брату. По данным следствия, вечером 22 марта 2024 года они находились вместе в кафе, когда старший брат получил сообщение от человека, которого считают главарем экстремистской группировки. После этого он предложил всем разойтись по домам и смотреть телепередачи, сказав, что «там будут показывать что-то интересное».
Всего в деле участвуют 27 фигурантов, из которых 19 — исполнители и соучастники теракта. Четверо обвиняемых попросили прекратить уголовное преследование. Суд изучит более 470 томов материалов дела. Заседания проходят в закрытом режиме, здание суда находится под усиленной охраной полиции.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.