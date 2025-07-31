В Красноярске подросток хотел поджечь релейные шкафы за 700 долларов

Подросток пытался поджечь релейные шкафы в Красноярске. Это произошло 28 июля. Правоохранительные органы сообщили, что поджог не удался по независящим от молодого человека обстоятельствам.
«По версии следствия, 28 июля 2025 года несовершеннолетний за денежное вознаграждение в городе Красноярске совершил покушение на поджог объекта транспортной инфраструктуры, возгорание не произошло по независящим от него обстоятельствам», — информирует пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Подросток предполагал получить за поджог 700 долларов. Его действия следователи оценили как покушение на совершение террористического акта, возбуждено уголовное дело.
Ранее совместными усилиями транспортной полиции и УФСБ России по Хабаровскому краю задержана 19-летняя жительница региона, подозреваемая в поджоге релейных шкафов на станции Красная Речка. Речь шла о вознаграждении в 35 тысяч рублей.
Также сообщалось, что в Златоусте двое подростков устроили диверсию за деньги из Украины и обвиняются в поджоге вышки связи.