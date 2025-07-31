В Красноярске подросток хотел поджечь релейные шкафы за 700 долларов

«По версии следствия, 28 июля 2025 года несовершеннолетний за денежное вознаграждение в городе Красноярске совершил покушение на поджог объекта транспортной инфраструктуры, возгорание не произошло по независящим от него обстоятельствам», — информирует пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.