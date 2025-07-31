В Иркутской области женщина ответила за убийство кавалера 10-летней давности

Трагические события развернулись в сентябре 2014 года в деревне Краснояр, где во время пьянства между парой вспыхнула жестокая ссора. Озлобленная 40-летняя женщина схватила деревянную толкушку и начала избивать мужчину. Она несколько раз ударила его по голове и телу. Сибиряк потерял сознание, но злую пассию это не остановило. Душегубка начала пинать мужчину.
— Мужчина покинул место происшествия и, пройдя 26 метров от домовладения, скончался на улице от полученных травм. В 2015 году предварительное следствие было приостановлено в связи с неустановлением лица, совершившего преступление. Благодаря совместной работе сотрудников органа следствия, следователей-криминалистов СУ СК России по Иркутской области и оперативников ГУ МВД России по Иркутской области удалось установить лицо, совершившее преступление, — сообщили в СУ СКР Иркутской области.
При этом мужчина пытался сопротивляться, он повалил женщину на пол, но та поднялась и продолжила избиение.
Суд, тщательно изучив все материалы дела и выслушав стороны обвинения и защиты, квалифицировал действия женщины по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Назначенное наказание в виде 6 лет лишения свободы стало закономерным итогом многолетнего следствия и судебного разбирательства.