В Иркутской области женщина ответила за убийство кавалера 10-летней давности

Трагические события развернулись в сентябре 2014 года в деревне Краснояр, где во время пьянства между парой вспыхнула жестокая ссора. Озлобленная 40-летняя женщина схватила деревянную толкушку и начала избивать мужчину. Она несколько раз ударила его по голове и телу. Сибиряк потерял сознание, но злую пассию это не остановило. Душегубка начала пинать мужчину.