Под Новосибирском нашли тело 17-летнего юноши

В Новосибирской области после недельных поисков нашли тело 17-летнего парня. Об этом сообщили в местном филиале поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найден, погиб. Отряд приносит свои соболезнования родным и близким погибшего и благодарит всех, кто участвовал в поиске, делал репосты и распространял информацию в сети», — отметили волонтеры.
Инцидент произошел в поселке Коченево. Подросток пропал неделю назад. Были организованы масштабные поиски.
В поисковых мероприятиях участвовало около 500 человек. Задействовали даже конный отряд, беспилотники и самолет. О причинах смерти не сообщается.