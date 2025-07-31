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Под Новосибирском нашли тело 17-летнего юноши

В Новосибирской области после недельных поисков нашли тело 17-летнего парня.

В Новосибирской области после недельных поисков нашли тело 17-летнего парня. Об этом сообщили в местном филиале поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб. Отряд приносит свои соболезнования родным и близким погибшего и благодарит всех, кто участвовал в поиске, делал репосты и распространял информацию в сети», — отметили волонтеры.

Инцидент произошел в поселке Коченево. Подросток пропал неделю назад. Были организованы масштабные поиски.

В поисковых мероприятиях участвовало около 500 человек. Задействовали даже конный отряд, беспилотники и самолет. О причинах смерти не сообщается.