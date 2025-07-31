Лесопосадка загорелась около трассы М-4 «Дон» из-за падения обломков БПЛА

Лесопосадка загорелась около трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Также ландшафтный пожар начался возле поселка Каменка в Кашарском районе и хутора Семичный в Дубовском районе.
— Огонь был потушен прибывшими на место пожарными расчетами. Никто не пострадал, — написал глава региона в Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что за ночь в области БПЛА были ликвидированы в Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском, Дубовском и Кашарском районах.
Около четырех взрывов прогремело в Волгоградской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники типа «Лютый», сообщил 31 июля Telegram-канал Shot.
Силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских БПЛА над российскими регионами, передали 30 июля в Министерстве обороны РФ.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за сутки 133 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ.