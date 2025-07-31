В Красноярском крае 2-летняя девочка попала в больницу с отравлением неизвестным веществом

Вечером 30 июля в Канске в местную больницу была госпитализирована 2-летняя девочка в тяжелом состоянии. По предварительным данным, она гуляла на улице со своими старшими братом и сестрой.
После возвращения домой у девочки начались проблемы со здоровьем: ее тошнило, и она потеряла сознание. Мать вызвала скорую помощь, и девочку срочно доставили в медицинское учреждение.
В полиции отметили, что родители девочки не состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В ходе проверки выяснилось, что в доме семьи существуют неудовлетворительные условия для воспитания детей.
Пострадавшую девочку перевели в Красноярск. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, она находится в стабильно тяжелом состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь.