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В Красноярском крае 2-летняя девочка попала в больницу с отравлением неизвестным веществом

Вечером 30 июля в Канске в местную больницу была госпитализирована 2-летняя девочка в тяжелом состоянии.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Вечером 30 июля в Канске в местную больницу была госпитализирована 2-летняя девочка в тяжелом состоянии. По предварительным данным, она гуляла на улице со своими старшими братом и сестрой.

После возвращения домой у девочки начались проблемы со здоровьем: ее тошнило, и она потеряла сознание. Мать вызвала скорую помощь, и девочку срочно доставили в медицинское учреждение.

В полиции отметили, что родители девочки не состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В ходе проверки выяснилось, что в доме семьи существуют неудовлетворительные условия для воспитания детей.

Пострадавшую девочку перевели в Красноярск. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, она находится в стабильно тяжелом состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь.