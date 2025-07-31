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В Уфе перекроют Коммунистическую улицу из-за обрушившегося здания

В Уфе ограничат движение на Коммунистической из-за обрушившегося аварийного здания.

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Источник: Комсомольская правда

Спасательные и коммунальные службы Уфы продолжают расчищать завалы на месте обрушения стены в расселенном общежитии. Для безопасного проведения работ 31 июля перекроют участок Коммунистической улицы от Крупской до Ленина.

Как сообщили в управлении гражданской защиты, ситуация находится под постоянным контролем. Городские власти просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напомним, авария произошла в бывшем общежитии Башкирского кооперативного техникума по адресу Коммунистическая, 52а. Здание пустовало с 2024 года и готовилось к сносу, коммуникации были отключены. По последним данным, жертв и пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причины обрушения.

К ликвидации последствий привлечены сотрудники МЧС и городской службы спасения. Они проводят демонтаж опасных конструкций и разбирают завалы.

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