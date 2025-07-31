В Уфе перекроют Коммунистическую улицу из-за обрушившегося здания

Напомним, авария произошла в бывшем общежитии Башкирского кооперативного техникума по адресу Коммунистическая, 52а. Здание пустовало с 2024 года и готовилось к сносу, коммуникации были отключены. По последним данным, жертв и пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причины обрушения.