Появились первые жертвы после землетрясения на Камчатке

Вчера было зафиксировано самое мощное землетрясение с 1952 года. Его эпицентр располагался в Тихом океане на глубине 32 километров, примерно в 161 километре от Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки спровоцировали образование цунами, которое представляет угрозу для десяти государств. На побережье Камчатки высота волн могла достигать 15 метров, а в японской префектуре Хоккайдо — до 50 сантиметров. Кроме того, предупреждения о возможном цунами объявлены в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и на Соломоновых Островах.