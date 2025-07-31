Наезд на семью после нападения на «Крокус сити холл» был частью теракта

Все произошло 22 марта прошлого года — несколько террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла», после чего принялись расстреливать всех находящихся внутри людей. В результате произошедшего погибли 145 человек. Подробнее об ужасной трагедии — в материале «Вечерней Москвы».