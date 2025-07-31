Наезд на семью после нападения на «Крокус сити холл» был частью теракта

Наезд на семью с детьми, который совершил один из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл», был частью террористической атаки. Соответствующая информация следует из материалов уголовного дела.
Подобным образом преступники хотели увеличить количество погибших. Автомобилем при наезде управлял Далерджон Мирзоев*.
— Мирзоев* Д. Б. увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц, управляя автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетних, — цитирует документы ТАСС.
30 июня стало известно, что Шамсидин Фаридуни* дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Три других исполнителя теракта, Мухаммадсобир Файзов*, Саидакрами Рачаболизада* и Далерджон Мирзоев*, не стали раскаиваться, несмотря на признание вины.
Все произошло 22 марта прошлого года — несколько террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла», после чего принялись расстреливать всех находящихся внутри людей. В результате произошедшего погибли 145 человек. Подробнее об ужасной трагедии — в материале «Вечерней Москвы».
*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.