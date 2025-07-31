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Силы ПВО уничтожили за ночь 32 вражеских БПЛА над территорией РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, 11 дронов ликвидировали над Волгоградской областью, еще семь — над территорией Республики Крым. Также по пять беспилотников сбили над Воронежской и Белгородской областями.

Кроме того, по два БПЛА уничтожили над территориями Тамбовской и Ростовской областей, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Около четырех взрывов также прогремело в Волгоградской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивали украинские беспилотники типа «Лютый».

Помимо этого, в Чертковском районе Ростовской области в результате падения обломков украинских беспилотников около трассы М-4 «Дон» загорелась лесопосадка.

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