Спасатели Уфы продолжают разбирать завалы обрушившегося здания

Спасатели всю ночь работали на месте обрушения стены пятиэтажного нежилого здания на Коммунистической, 52а в Уфе, признанного объектом культурного наследия. Ранее здесь располагалось общежити Башкирского кооперативного техникума.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, работы по разбору завалов и демонтажу конструкции продолжаются до сих пор. На 9 часов утра вывезли около сотни кубометров строительных конструкций.
«К ликвидации последствий привлечены силы и средства спасателей Управления и Госкомитета РБ по ЧС. Городскими службами предпринимаются все необходимые меры по устранению обрушения», — прокомментировали в УГЗ.
Сегодня, 31 июля, в центре перекроют часть улицы Коммунистической: от Крупской до Ленина. Уфимцев призвали к пониманию и терпению.