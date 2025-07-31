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Спасатели Уфы продолжают разбирать завалы обрушившегося здания

Во время происшествия никто не пострадал.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Управление гражданской защиты Уфы

Спасатели всю ночь работали на месте обрушения стены пятиэтажного нежилого здания на Коммунистической, 52а в Уфе, признанного объектом культурного наследия. Ранее здесь располагалось общежити Башкирского кооперативного техникума.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, работы по разбору завалов и демонтажу конструкции продолжаются до сих пор. На 9 часов утра вывезли около сотни кубометров строительных конструкций.

«К ликвидации последствий привлечены силы и средства спасателей Управления и Госкомитета РБ по ЧС. Городскими службами предпринимаются все необходимые меры по устранению обрушения», — прокомментировали в УГЗ.

Сегодня, 31 июля, в центре перекроют часть улицы Коммунистической: от Крупской до Ленина. Уфимцев призвали к пониманию и терпению.