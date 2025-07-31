В России осудили уже более 250 участников вторжения ВСУ в Курскую область

В России осудили уже более 250 участников украинских вооруженных формирований и иностранных наемников за вторжение в Курскую область. Об этом сообщает информагентство ТАСС, подавшее соответствующий запрос в Генпрокуратуру РФ.
«Второй Западный окружной военный суд с участием военных прокуроров рассмотрел 146 уголовных дел с вынесением обвинительных приговоров в отношении 256 лиц из числа военнослужащих вооруженных формирований Украины и иностранных наемников», — цитирует агентство собеседников из надзорного ведомства.
Обращается внимание, что заочно, в связи с отсутствием подсудимых, были рассмотрены 18 уголовных дел в отношении 19 человек. Из числа наемников приговор озвучили 13 лицам, 10 из которых — заочно. Сейчас на рассмотрении суда находятся 36 дел в отношении 38 человек, в том числе 2 наемников (оба отсутствуют).
Сотрудник военных следственных органов Следственного комитета России капитан юстиции Александр Глухарев рассказал aif.ru, какие преступления совершали украинские военные и наемники в Курской области, как доказывается каждый эпизод и почему следствие продлится еще не один месяц.