В России осудили уже более 250 участников вторжения ВСУ в Курскую область

Обращается внимание, что заочно, в связи с отсутствием подсудимых, были рассмотрены 18 уголовных дел в отношении 19 человек. Из числа наемников приговор озвучили 13 лицам, 10 из которых — заочно. Сейчас на рассмотрении суда находятся 36 дел в отношении 38 человек, в том числе 2 наемников (оба отсутствуют).