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ABC: истребитель F-35 ВВС США разбился в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Источник: РИА "Новости"

По его сведениям, инцидент произошел в районе базы ВМС США Лемур в центральной части штата. Самолет упал на поле, пилот успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего проводится расследование.