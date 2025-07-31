ABC: истребитель F-35 ВВС США разбился в Калифорнии

По его сведениям, инцидент произошел в районе базы ВМС США Лемур в центральной части штата. Самолет упал на поле, пилот успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.
По факту произошедшего проводится расследование.
НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал ABC News.
По его сведениям, инцидент произошел в районе базы ВМС США Лемур в центральной части штата. Самолет упал на поле, пилот успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.
По факту произошедшего проводится расследование.