В Волгоградской области тушат пожар после падения обломков БПЛА

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области.
«Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами», — заявил губернатор.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше