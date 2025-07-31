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После ДТП с пассажирским автобусом в больницах Башкирии остаются шесть человек

Шестеро пострадавших в ДТП туристов в Башкирии остаются в больнице.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Шесть человек, пострадавших в ДТП под Малоязом, остаются в Месягутовской больнице. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии. Во время рабочей поездки в район состояние пострадавших проверил заместитель министра здравоохранения РФ Анатолий Можаев.

Напомним, что в результате аварии 27 июля госпитализировали восемь человек, двоим из которых потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. Авария произошла на трассе Малояз — Верхние Киги, когда водитель туристического автобуса не справился с управлением и съехал в придорожный кювет. Всего в происшествии пострадали 26 пассажиров.

Как уточнили в ведомстве, все туристы были застрахованы, что гарантирует им получение положенных компенсационных выплат. Медики отмечают, что состояние оставшихся в больнице пациентов стабильное, но требует дальнейшего наблюдения специалистов.

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