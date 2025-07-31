После ДТП с пассажирским автобусом в больницах Башкирии остаются шесть человек

Напомним, что в результате аварии 27 июля госпитализировали восемь человек, двоим из которых потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. Авария произошла на трассе Малояз — Верхние Киги, когда водитель туристического автобуса не справился с управлением и съехал в придорожный кювет. Всего в происшествии пострадали 26 пассажиров.