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В жутком ДТП под Самарой 31 июля спасатели вытащили водителя из разбитой машины

В Волжском районе ночью 31 июля столкнулись легковушка и грузовик.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: ПСС Самарской области

Жуткое ДТП произошло ночью 31 июля в Самарской области. Около 01.00 возле села Подъем-Михайловка в Волжском районе столкнулись легковушка и грузовик, рассказали в ПСС Самарской области. Серьезно пострадал водитель легкового автомобиля.

— Он получил серьезные травмы, был в тяжелом состоянии и не мог выбраться из машины, — прокомментировала пресс-служба ПСС Самарской области.

Чтобы вызволить мужчину из покореженного автомобиля и открыть дверь, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. После этого они передали пострадавшего медикам. Полицейские разбираются в обстоятельствах этой аварии.