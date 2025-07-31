В жутком ДТП под Самарой 31 июля спасатели вытащили водителя из разбитой машины

Жуткое ДТП произошло ночью 31 июля в Самарской области. Около 01.00 возле села Подъем-Михайловка в Волжском районе столкнулись легковушка и грузовик, рассказали в ПСС Самарской области. Серьезно пострадал водитель легкового автомобиля.
— Он получил серьезные травмы, был в тяжелом состоянии и не мог выбраться из машины, — прокомментировала пресс-служба ПСС Самарской области.
Чтобы вызволить мужчину из покореженного автомобиля и открыть дверь, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. После этого они передали пострадавшего медикам. Полицейские разбираются в обстоятельствах этой аварии.