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Солодов сообщил, что на Камчатке продлили работу пунктов временного размещения

Работа пунктов временного размещения на территории центра «Экосистема» в Камчатском крае была продлена на несколько дней. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

На Камчатке продлили работу пунктов временного размещения. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка.

«Принял решение продлить работу пунктов ещё на несколько дней. Большой востребованности нет, но для тех, кто всё же обратился за помощью, это очень важно. Главное, чтобы люди чувствовали себя спокойно и защищено», — написал губернатор.

Солодов лично проверил организацию и оснащённость пунктов. По его словам, условия отвечают требованиям комфорта и безопасности, присутствуют все необходимые ресурсы для полноценного пребывания. Губернатор получил множество положительных отзывов в ходе общения с гражданами.

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, что стало рекордным показателем с 1952 года. А ранее в Организации Объединённых наций сообщили о готовности оказать помощь с ликвидацией последствий подземных толчков при необходимости.