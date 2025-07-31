Солодов сообщил, что на Камчатке продлили работу пунктов временного размещения

На Камчатке продлили работу пунктов временного размещения. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка.
«Принял решение продлить работу пунктов ещё на несколько дней. Большой востребованности нет, но для тех, кто всё же обратился за помощью, это очень важно. Главное, чтобы люди чувствовали себя спокойно и защищено», — написал губернатор.
Солодов лично проверил организацию и оснащённость пунктов. По его словам, условия отвечают требованиям комфорта и безопасности, присутствуют все необходимые ресурсы для полноценного пребывания. Губернатор получил множество положительных отзывов в ходе общения с гражданами.
Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, что стало рекордным показателем с 1952 года. А ранее в Организации Объединённых наций сообщили о готовности оказать помощь с ликвидацией последствий подземных толчков при необходимости.