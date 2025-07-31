ВСУ пустили на Россию 32 беспилотника

За ночь Россию атаковали 32 беспилотника.
За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 32 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«11 — над территорией Волгоградской области. Семь — над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении. Кроме того, пять беспилотников было уничтожено над территорией Воронежской области, пять — над территорией Белгородской области и по два БПЛА над территориями Тамбовской, Ростовской областей.
В последнее время отмечается увеличение активности украинских сил в использовании беспилотных летательных аппаратов. За период с 29 по 30 июля средствами противовоздушной обороны были уничтожены 133 украинских беспилотника.