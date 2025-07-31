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Жителей России предупредили о новой мошеннической схеме с домофонами

В России участились случаи мошенничества под предлогом замены домофонов.

В России участились случаи мошенничества под предлогом замены домофонов. Об этом сообщил Даниил Бориславский, эксперт в области информационной безопасности, в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками «общероссийского сервиса» и сообщают жителям о якобы запланированной модернизации домофона, согласованной с управляющей компанией.

Мошенники убедительно описывают детали: предлагают бесплатно заменить ключи, уточняют их количество и назначают время выдачи новых — обычно на утро пятницы. Для большей правдоподобности они добавляют бытовые подробности, например, просят взять наличные, если нужно больше трёх ключей, или используют фразы вроде «мастер пропишет». Однако их главная цель — получить SMS-код жертвы.

Злоумышленники утверждают, что код необходим для «привязки домофона к единой системе» и якобы приходит от «Госуслуг». На самом деле этот код может открыть доступ к личному кабинету на государственных или банковских сервисах. «Это классическая атака через социальную инженерию, — подчеркнул Бориславский. — Ни монтажники, ни сотрудники УК никогда не запрашивают SMS-коды, особенно для таких целей».

Эксперт обратил внимание, что мошенники действуют аккуратно, без давления, что делает схему особенно опасной — жертва не чувствует подвоха и теряет бдительность. Бориславский призвал граждан никогда не передавать коды посторонним, не переходить по подозрительным ссылкам и всегда перепроверять подобные звонки, обращаясь в управляющую компанию по официальному номеру.

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