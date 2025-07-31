Жителей России предупредили о новой мошеннической схеме с домофонами

Злоумышленники утверждают, что код необходим для «привязки домофона к единой системе» и якобы приходит от «Госуслуг». На самом деле этот код может открыть доступ к личному кабинету на государственных или банковских сервисах. «Это классическая атака через социальную инженерию, — подчеркнул Бориславский. — Ни монтажники, ни сотрудники УК никогда не запрашивают SMS-коды, особенно для таких целей».