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Судам у Камчатки и Северных Курил сообщили о риске столкновения с обломками

Суда вблизи Камчатки и Северных Курильских островов получили официальное сообщение о риске столкновения с дрейфующими объектами в море. Такое уведомление поступило от морского спасательного центра в Южно-Сахалинске, передаёт РИА «Новости».

Источник: Life.ru

В перечне угроз — плавучий мусор, повреждённые маломерные суда и различные обломки, которые появились после недавнего землетрясения и вызванного им цунами. Эти объекты могут привести к повреждению судов и нарушению их хода.

Напомним, утром 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 8,7 баллов. Специальная комиссия приступила к оценке последствий землетрясения и цунами, произошедших в Северо-Курильском районе. Основные усилия комиссии сосредоточены на проверке состояния объектов социальной сферы и коммунальных служб. Рабочие группы также работают на предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли для оценки нанесённого ущерба.