В Красноярске задержали подростка по подозрению в покушении на теракт

Согласно заявлению, действия Сибирского линейного управления МВД России совместно с УФСБ России по Красноярскому краю позволили оперативно задержать подозреваемого в попытке вывести из строя железнодорожную инфраструктуру в Октябрьском районе Красноярска. Установлено, что ночью 28 июля 17-летний учащийся местного колледжа пытался поджечь два релейных шкафа, однако используемые им воспламеняющиеся материалы не сработали. Отмечается, что действия злоумышленника не привели к нарушению графика движения поездов на данном участке.