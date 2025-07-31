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В Красноярске задержали подростка по подозрению в покушении на теракт

Инструкцию по изготовлению горючей смеси подросток получил от неизвестного во время общения в одном из мессенджеров.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске задержан 17-летний подросток, которого подозревают в подготовке теракта на железной дороге. Как сообщает транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале, молодой человек намеревался за 700 долларов осуществить поджог двух релейных шкафов.

Согласно заявлению, действия Сибирского линейного управления МВД России совместно с УФСБ России по Красноярскому краю позволили оперативно задержать подозреваемого в попытке вывести из строя железнодорожную инфраструктуру в Октябрьском районе Красноярска. Установлено, что ночью 28 июля 17-летний учащийся местного колледжа пытался поджечь два релейных шкафа, однако используемые им воспламеняющиеся материалы не сработали. Отмечается, что действия злоумышленника не привели к нарушению графика движения поездов на данном участке.

По информации правоохранительных органов, подросток получил указания по созданию горючей смеси от анонимного лица в одном из мессенджеров, где ему также было обещано вознаграждение в размере 700 долларов за совершение теракта. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статье о террористическом акте (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.