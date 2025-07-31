В Свирске 27-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП

Ночью на улице Ангарская произошло ДТП, унесшее жизнь молодого человека. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 27-летний водитель мотоцикла «Минск», не справился с управлением и съехал с дороги и врезался в забор.
— В результате происшествия молодой человек от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — пояснили в ведомстве.
Примечательно, что погибший не имел при себе водительского удостоверения и не использовал защитный мотошлем, что значительно усугубило последствия аварии. Молодой человек выбрал небезопасную скорость движения, не позволяющую контролировать мотоцикл в сложных дорожных условиях. Сейчас проводится проверка.