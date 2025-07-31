В Свирске 27-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП

Примечательно, что погибший не имел при себе водительского удостоверения и не использовал защитный мотошлем, что значительно усугубило последствия аварии. Молодой человек выбрал небезопасную скорость движения, не позволяющую контролировать мотоцикл в сложных дорожных условиях. Сейчас проводится проверка.