Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свирске 27-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП

Водитель мотоцикла «Минск» не справился с управлением и врезался в забор.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ночью на улице Ангарская произошло ДТП, унесшее жизнь молодого человека. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 27-летний водитель мотоцикла «Минск», не справился с управлением и съехал с дороги и врезался в забор.

— В результате происшествия молодой человек от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — пояснили в ведомстве.

Примечательно, что погибший не имел при себе водительского удостоверения и не использовал защитный мотошлем, что значительно усугубило последствия аварии. Молодой человек выбрал небезопасную скорость движения, не позволяющую контролировать мотоцикл в сложных дорожных условиях. Сейчас проводится проверка.