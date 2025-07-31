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В Красноярском крае двухлетняя девочка отравилась неизвестным веществом

В Красноярском крае полиция выясняет обстоятельства отравления двухлетней девочки в городе Канске.

В Красноярском крае полиция выясняет обстоятельства отравления двухлетней девочки в городе Канске. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, инцидент произошел во время прогулки: девочка находилась на улице с восьмилетним братом и шестилетней сестрой. После возвращения домой мать заметила у младшей дочери признаки отравления — тошноту и потерю сознания. Медики экстренно доставили ребенка в больницу.

Семья не состояла на учете в органах опеки, однако проверка жилищных условий выявила нарушения.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту лампа освещения упала на ребенка.