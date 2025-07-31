В Красноярском крае двухлетняя девочка отравилась неизвестным веществом

В Красноярском крае полиция выясняет обстоятельства отравления двухлетней девочки в городе Канске. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает региональное управление МВД.
По предварительным данным, инцидент произошел во время прогулки: девочка находилась на улице с восьмилетним братом и шестилетней сестрой. После возвращения домой мать заметила у младшей дочери признаки отравления — тошноту и потерю сознания. Медики экстренно доставили ребенка в больницу.
Семья не состояла на учете в органах опеки, однако проверка жилищных условий выявила нарушения.
Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту лампа освещения упала на ребенка.