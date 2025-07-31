В Японии один человек погиб и семь пострадали из-за землетрясения на Камчатке

По информации спасательных служб, трагический случай произошёл в префектуре Кумамото, где автомобилист, пытаясь эвакуироваться из прибрежной зоны, не справился с управлением на горной дороге и попал в аварию. Семь человек получили травмы различной степени тяжести в ходе эвакуации. Информации о жертвах или серьёзных разрушениях, связанных непосредственно с цунами, не поступало.