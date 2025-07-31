Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев пытался уничтожить транспортно-энергетические объекты в российском регионе

Сегодня ночью подразделения противовоздушной обороны Минобороны России успешно отбили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Об этом сообщила персс-служба администрации Волгоградской области.

Российские ПВО уничтожили беспилотники Украины, нападавшие на транспортно-энергетические объекты.

Сегодня ночью подразделения противовоздушной обороны Минобороны России успешно отбили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Об этом сообщила персс-служба администрации Волгоградской области.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет», — сказано в сообщении telegram-канала.

Помимо этого, сообщается о возгораниях сухой растительности на территории Суровикинского района. Пожарные подразделения оперативно принимают меры по их ликвидации. В Котельниковском районе отмечены перебои с подачей газа в примерно 65 частных домах, специалисты занимаются устранением возникших неполадок.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше